Mines: Déclassement d’une parcelle de terre destinée pour le projet de zinc-plomb d’Amizour (JO)

“Le droit international humanitaire interdit à l’occupant sioniste d’imposer ses propres lois dans les territoires palestiniens occupés. De plus, les lois appliquées contre les Palestiniens sont elles-mêmes de nature discriminatoire et constituent une violation flagrante d’Israël, dans le domaine des droits de l’homme “, a dénoncé le bureau onusien, appelant l’entité sioniste à abroger immédiatement lesdites lois.

L’entité sioniste “doit abroger ces lois qui ont facilité et permis aux organisations de colons de cibler des Palestiniens tels que Noura Ghaith et Mustafa Sub Laban, et mettre fin à la pratique des expulsions forcées visant les Palestiniens à El-Qods-Est”.

Abordant le cas de la famille Ghaith-Sub Laban expulsée abusivement, mardi, par les forces d’occupation de sa maison à El-Qods-Est, où elle habite depuis 1953, l’institution onusienne a appelé à traiter en urgence sa situation, soulignant que cette décision est “discriminatoire”.

“L’expulsion forcée mardi d’un couple palestinien âgé de la maison familiale dans laquelle ils vivent depuis 1953, met en évidence les expulsions forcées discriminatoires et la menace de transfert forcé qui pèse sur plus d’un millier Palestiniens vivant à El-Qods-Est “occupée”, a fait savoir le bureau, dans un communiqué publié, mardi.