Mondial 2026: Le départ de l’équipe nationale pour Kansas City dimanche à 17h00

La sélection nationale de football s’envolera dimanche 7 juin à 17h00 destination de Kansas City, aux Etats-Unis, où elle poursuivra sa préparation en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi.

Une fois sur place, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez disputeront un ultime match amical de préparation face à la Bolivie le 10 juin à Kansas City, avant d’aborder le Mondial 2026 prévu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

L’équipe algérienne qui prendra part pour la cinquième fois de son histoire à la Coupe du monde, évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Argentine (tenante), l’Autriche et la Jordanie.

Ce déplacement aux Etats-Unis marque une étape importante dans la préparation de l’équipe nationale pour le rendez-vous mondial, l’Algérie s’apprêtant à retrouver la scène de la Coupe du monde avec l’ambition de réaliser un parcours à la hauteur des attentes de ses supporters.

A cette occasion, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la mise en place d’un dispositif d’accréditation destiné aux représentants des médias souhaitant couvrir le départ des Verts depuis le Salon d’Honneur de l’Aéroport international Houari-Boumediene d’Alger. Le départ de la délégation algérienne est programmé à 17h00.

Dans un communiqué, le département Communication de la FAF a précisé que les demandes d’accréditation devront parvenir à la FAF au plus tard dimanche à 11h00.

APS