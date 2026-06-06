-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Mondial 2026: Le départ de l’équipe nationale pour Kansas City dimanche à 17h00

Echoroukonline
  • 39
  • 0
Mondial 2026: Le départ de l’équipe nationale pour Kansas City dimanche à 17h00

La sélection nationale de football s’envolera dimanche 7 juin à 17h00 destination de Kansas City, aux Etats-Unis, où elle poursuivra sa préparation en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi.

Une fois sur place, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez disputeront un ultime match amical de préparation face à la Bolivie le 10 juin à Kansas City, avant d’aborder le Mondial 2026 prévu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

L’équipe algérienne qui prendra part pour la cinquième fois de son histoire à la Coupe du monde, évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Argentine (tenante), l’Autriche et la Jordanie.

Ce déplacement aux Etats-Unis marque une étape importante dans la préparation de l’équipe nationale pour le rendez-vous mondial, l’Algérie s’apprêtant à retrouver la scène de la Coupe du monde avec l’ambition de réaliser un parcours à la hauteur des attentes de ses supporters.

A cette occasion, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la mise en place d’un dispositif d’accréditation destiné aux représentants des médias souhaitant couvrir le départ des Verts depuis le Salon d’Honneur de l’Aéroport international Houari-Boumediene d’Alger. Le départ de la délégation algérienne est programmé à 17h00.

Dans un communiqué, le département Communication de la FAF a précisé que les demandes d’accréditation devront parvenir à la FAF au plus tard dimanche à 11h00.

APS

Articles en Relation
Liban: Israël ordonne l’évacuation de trois localités malgré le cessez-le-feu prolongé jusqu’en juillet

Liban: Israël ordonne l’évacuation de trois localités malgré le cessez-le-feu prolongé jusqu’en juillet

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances

La Direction générale de la communication a la Présidence de la République présente ses condoléances

L’Iran frappe des bases américaines au Koweït et à Bahreïn

L’Iran frappe des bases américaines au Koweït et a Bahreïn

France: Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

France: Bernadette Chirac est décédée a l’âge de 93 ans

Gaza: 10 Palestiniens, dont cinq membres d’une même famille, tués dans des frappes israéliennes

Gaza: 10 Palestiniens, dont cinq membres d’une même famille, tués dans des frappes israéliennes

Le ministre de l’Hydraulique donne le coup d’envoi de la campagne d’irrigation agricole 2026

Le ministre de l’Hydraulique donne le coup d’envoi de la campagne d’irrigation agricole 2026

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus