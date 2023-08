Mondial féminin 2023: les Marocaines battent la Colombie et filent en 8es

Tout le monde s’attendait à un choc France-Allemagne en huitièmes de finale du Mondial. Les Bleues affronteront finalement à Adélaïde le Maroc, deuxième du groupe H après son étonnant succès sur la Colombie, première (1-0).

La milieu de terrain guingampaise Anissa Lahmari a inscrit le seul but de la rencontre à Perth, en reprenant dans un deuxième temps un penalty de Ghizlane Chebbak, qui avait été repoussé par la gardienne sud-américaine.

Pour leur première participation à une Coupe du monde, les finalistes de la CAN 2022, entraînées par Reynald Pedros, ont donc réussi à sortir des poules, et à se relever d’un premier match catastrophique contre l’Allemagne (0-6), a rapporté 20 Minutes. Et ce grâce à des succès sur la Corée du Sud (1-0) et donc sur la Colombie. En attendant le remake féminin de la demi-finale de l’hiver dernier au Qatar.

3 sélections africaines en 8es

Après le Nigeria et l’Afrique du sud qui ont validé leur billet de qualification pour les 1/8e de finales de la Coupe du monde 2023 (Australie – Nouvelle Zélande), c’est au tour du Maroc de se qualifier au prochain tour.

L’Afrique du Sud s’est qualifiée mercredi en battant l’Italie (3-2) avec 4 points tandis que le Nigeria s’est qualifiée, elle, après deux nuls face au Canada et l’Irlande et un succès (3-2) face au pays organisateur l’Australie..

Ainsi, trois sélections africaines réalisent l’exploit de se retrouver parmi les 16 Nations qualifiées pour ce deuxième tour.

L’Allemagne tombe de très haut

Après le Canada, l’Italie et le Brésil, c’est la quatrième grande victime de ce premier tour à sensations. Les coéquipières d’Alexandra Popp n’ont pas réussi à vaincre les Sud-Coréennes à Brisbane (1-1) et rentrent déjà à la maison. Une immense déception pour les championnes olympiques 2016, double championnes du monde et octuple championnes d’Europe.

Popp a signé, pour rien, son quatrième but dans cette compétition (42e), en égalisant après l’ouverture du score de Cho So-hyun (6e). Mais la capitaine allemande, bourreau des Bleues l’an dernier en demi-finale de l’Euro (2-1), a vu sa seconde réalisation refusée pour hors-jeu, avant de trouver la transversale de la tête… Déjà décevantes contre la Colombie (1-2), face auxquelles elles avaient perdu dans les arrêts de jeu, les Allemandes ont de nouveau déchanté ce jeudi avec un jeu stéréotypé, sans aucune inspiration.

Le calendrier des 8es

Voilà, la phase de poules est terminée, on passe aux choses sérieuses.

Samedi 5 août :

Suisse – Espagne

Japon – Norvège

Dimanche 6 août :

Pays-Bas – Afrique du Sud

Suède – Etats-Unis

Lundi 7 août :

Angleterre – Nigeria

Australie – Danemark )

Mardi 8 août

Colombie – Jamaïque

France – Maroc