Moscou annonce un “cessez-le-feu” dans 4 villes ukrainiennes pour évacuer les civils en Russie

Associated Press

Douze jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie annonce la mise en place de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy.

L’armée russe a annoncé l’ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l’instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie a de violents combats. Elle prendra effet a partir de 8h heure française ce lundi (10h heure de Moscou).

Le communiqué ne précise pas toutefois combien les couloirs resteront ouverts. L’armée russe précise que cette décision a été prise après une “demande personnelle” du président français Emmanuel Macron adressée a son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant deux heures dimanche par téléphone.

De nouvelles négociations ce lundi

Cette annonce intervient alors qu’un troisième round de pourparlers entre Kiev et Moscou doit avoir lieu lundi, selon Kiev.

Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, ont échoué, Kiev et Moscou s’accusant mutuellement de violer les conditions de l’évacuation.

Des couloirs qui mènent a la Russie

L’armée russe a indiqué lundi qu’elle allait ouvrir un couloir entre la capitale Kiev et la ville bélarusse de Gomel, non loin de la frontière ukrainienne. Selon cette source, deux autres couloirs partiront de Marioupol et permettront soit une évacuation en direction de la Russie jusqu’a la ville de Rostov-sur-le Don, soit vers l’Ouest jusqu’a la ville ukrainienne de Zaporojie, selon BFMTV.

Moscou a précisé qu’un autre couloir partira de Kharkiv jusqu’a la ville russe de Belgorod. Enfin, deux trajets doivent permettre aux civils de quitter la ville ukrainienne de Soumy: soit vers Belgorod en Russie, soit vers Poltava en Ukraine.

Moscou indique avoir transmis ces informations aux structures de l’ONU, de l’OSCE et du CICR.

Moscou annonce un cessez-le-feu pour l’évacuation des civils de Marioupol

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l’évacuation des civils de deux villes de l’est de l’Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol encerclé, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

A partir de 7 heures GMT, “la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l’ouverture de couloirs humanitaires pour l’évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha”, a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. Le ministère a précisé que l’emplacement des couloirs humanitaires et des points de sortie avaient été déterminés en accord avec les autorités ukrainiennes, selon les agences.

Avant l’annonce du ministère russe samedi, Vadim Boïtchenko avait appelé a un cessez-le-feu “pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville”, a rapporté Europe 1. La ville de Volnovakha est située a une soixantaine de kilomètres nord de Marioupol.