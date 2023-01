Moscou promet des mesures de “rétorsion” contre les médias français

Quelque 100 salariés et environ une cinquantaine de journalistes de RT France basculeraient probablement dans le chômage.

Moscou a promis samedi de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie, après que les comptes bancaires de Russia Today (RT) France, branche française de la chaîne russe RT qui est suspendue dans l’UE, ont été gelés.

“Le gel des comptes de RT France entraînera des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Elles resteront dans les mémoires si les autorités françaises ne cessent pas de terroriser les journalistes russes”, a averti une source au sein de la diplomatie russe, citée par les agences de presse russes Ria Novosti et Tass, selon France 24.

Vendredi, les syndicats de RT France avaient dénoncé le gel des comptes de la chaîne en France.

“Avec cette sanction, ce sont près de 100 salariés et environ une cinquantaine de journalistes qui basculeront probablement dans le chômage”, s’étaient émus dans un communiqué les sections FO (Force ouvrière) et SNJ (Syndicat des journalistes) de RT France, selon qui les comptes “sont gelés sur décision de l’Etat” français.

“Nous avons reçu un courrier de notre banque le 18 janvier dernier qui nous informait que nos comptes en banque étaient gelés à la demande de la direction générale du Trésor”, a précisé samedi un élu SNJ de RT France auprès de l’AFP.

Interrogé par l’AFP, le ministère français de l’Economie a répliqué que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l’initiative directe de l’Etat français.