Nahel inhumé, Macron reporte sa visite en Allemagne

Alors que de nombreuses personnes sont venues au funérarium de Nanterre pour rendre hommage au jeune homme de 17 ans tué par un policier, mardi 27 juin, le président français Emmanuel Macron a dû reporter sa visite d’Etat en Allemagne.

« Paix à son âme, que justice soit faite. Je suis venue soutenir la maman, elle n’avait que lui, la pauvre », déclare une Nanterrienne à l’AFP, en sortant du funérarium. Les obsèques du jeune Nahel, abattu mardi 27 juin par un policier lors d’un contrôle routier, ont débuté samedi matin à Nanterre dans une ambiance très tendue, selon Le Point. De nombreuses personnes se sont rassemblées en fin de matinée devant le bâtiment pour cette cérémonie voulue la plus intime possible par la famille, loin des caméras.

Le corbillard a quitté le funérarium vers midi. Une cérémonie funèbre est prévue en début d’après-midi à la mosquée Ibn-Badis de Nanterre. L’inhumation aura ensuite lieu au cimetière du Mont-Valérien.

Une foule de plusieurs centaines de personnes s’est pressée au funérarium de Nanterre, dans une mosquée de la ville puis au cimetière du Mont-Valérien pour l’enterrement de Nahel, ont constaté des journalistes de l’AFP. « Paix à son âme, que justice soit faite », a lancé une Nanterrienne en sortant du funérarium, souhaitant garder l’anonymat. La cérémonie s’est déroulée dans un climat de vives tensions entre des groupes de jeunes et la presse, dont la présence avait été interdite par la famille et l’entourage de la victime.

Macron reporte son déplacement en Allemagne

Le président français Emmanuel Macron reporte sa visite d’État en Allemagne, prévue de dimanche soir à mardi, a annoncé samedi dans un communiqué la présidence allemande, après quatre jours d’émeutes en France.

« Le président français Macron s’est entretenu au téléphone aujourd’hui avec le président allemand Steinmeier et l’a informé de la situation dans son pays. Le président Macron a demandé le report de sa visite d’État prévue en Allemagne », indique la présidence allemande dans son communiqué, ce qu’a confirmé la présidence française. « Le président allemand regrette l’annulation et comprend parfaitement en raison de la situation » en France, est-il précisé dans le communiqué de la présidence allemande.

Quatre nuits d’émeutes

Fan de rap et de moto, Nahel a été élevé seul par sa mère à Nanterre, et vivait dans une barre d’immeuble de la cité Pablo-Picasso, au pied de La Défense. Déscolarisé, il travaillait comme livreur et avait entamé un « parcours d’insertion » dans l’association Ovale Citoyen qui accompagne des jeunes par le sport et avait noué un partenariat avec le club de rugby de Nanterre.

Le drame s’est produit à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d’un contrôle de police sur la voiture de location conduite par Nahel. Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant d’un motard de la police est venu contredire le récit initial livré par les policiers, embrasant de nombreuses villes et quartiers populaires du pays quatre nuits d’affilée.

Le policier de 38 ans qui est l’auteur du coup de feu mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi.