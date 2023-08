Niger: Washington croit encore en une solution diplomatique

Le chef de la diplomatie américaine a assuré mardi qu’il était encore possible de mettre fin au coup d’Etat au Niger via la diplomatie, alors que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest renforcent leur pression sur Niamey.

« Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l’ordre constitutionnel, et je crois qu’il continue d’exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie », a déclaré Antony Blinken à la presse, a rapporté 20 Minutes.

« Leurs actes les ont isolés du reste de la région et du monde »

« La pression exercée par plusieurs pays, notamment par l’intermédiaire de la Cedeao, sur les dirigeants militaires responsables du bouleversement de l’ordre constitutionnel au Niger est de plus en plus forte », a-t-il ajouté. « Je pense qu’ils doivent prendre cela en compte, au même titre que le fait que leurs actes les ont isolés du reste de la région et du monde », a dit le secrétaire d’Etat américain.

Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par un putsch en 2020, ont souligné lors d’un entretien téléphonique « l’importance de régler la situation » au Niger, « uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques ».

Une réunion de la Cedeao cette semaine

Une réunion des chefs d’état-major de la Cedeao, initialement prévue le 12 août, se déroulera les 17 et 18 août à Accra, la capitale ghanéenne, selon une source militaire régionale et une source au sein de l’organisation régionale.

Elle se tiendra une semaine après la décision de la Cedeao de déployer une « force en attente », pour rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d’Etat militaire le 26 juillet.