Oran: Saisie de de drogue dure du kif traité et de comprimés psychotropes

Les services de la police ont opéré, en collaboration avec la gendarmerie nationale d’Oran, la saisie de 90 grammes de drogue dure et d’une quantité de kif traité et de comprimés psychotropes, dans une opération combinée menée, samedi soir, a-t-on appris dimanche de la sûreté de wilaya.

Cette opération a touché les communes de Bir El Djir, Arzew et Es-Senia et a permis l’arrestation de 22 inculpés dans des affaires liées au port d’armes blanches, de détention, trafic et consommation de drogue, avec la saisie de 90 grammes de drogue dure, de 302 comprimés psychotropes, d’une quantité de kif traité et d’armes blanches.

Pas moins 314 personnes ont été soumis au contrôle d’identité dont onze ont fait l’objet d’examen approfondi des cas recherchés par la justice dans plusieurs affaires de trafic de drogue et de vol, entre autres.

En outre, 27 motos sont passées à la fouille, en plus du contrôle de 139 véhicules suivant les lois en vigueur, indique-t-on.

Les personnes arrêtées seront ainsi déférées devant la justice, a-t-on indiqué.