Ouadjaout donne le coup d’envoi des épreuves du Baccalauréat 2021

Les épreuves s'étaleront sur cinq jours

Le ministre de l’Education nationale Mohamed Ouadjaout a donné officiellement ce dimanche 20 juin 2021 le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat (session juin 2021) a partir du lycée Ali Boussehaba, dans la commune de Draria.

Plus de 731.000 candidats se présenteront a ces épreuves, a travers 2.528 centres répartis sur tout le territoire national, dans des conditions sanitaires “exceptionnelles” du fait de la propagation de la Covid-19.

Le ministère de l’Education nationale avait assuré, la veille de cet examen, que toutes les conditions étaient réunies pour un bon déroulement des épreuves, appelant les élèves a faire preuve de vigilance et de sens de responsabilité en «ne se laissant pas influencer par les publications, les sujets ou les corrigés types fictifs relayés sur les réseaux sociaux en vue de les déconcentrer et porter atteinte a la crédibilité du baccalauréat».

Selon la fiche technique de l’Office national des examens et concours (ONEC), le nombre des candidats a passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).

Aussi, 5.084 détenus se présenteront aux épreuves du baccalauréat, soit une hausse de 59% par rapport a la précédente session (2020). Il s’agit de 4.977 détenus et de 107 détenues répartis a travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme centres d’examen.