Ouled Djellal: Production de plus de 655.000 quintaux de dattes

La production de dattes, toutes variétés confondues, a atteint 655.488 quintaux dans la wilaya d’Ouled Djellal pour la saison 2022-2023, a indiqué dimanche le Directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya.

Dans une déclaration à l’APS, Nedjib Bouhala a souligné que cette récolte a été obtenue sur une superficie de 6.660 ha et 681.575 palmiers dans plusieurs communes de la wilaya, dont 2.170 ha dans la commune de Doucen et 2140 ha au chef-lieu de wilaya.

Le même responsable, a indiqué également que les investisseurs dans l’emballage et la transformation de la datte sont encouragés, notamment la production de matière première pour l’industrie alimentaire et les produits parapharmaceutiques.

Le même responsable a signalé qu’une usine de conditionnement des dattes a été implantée à Traifia, au chef-lieu de wilaya par un investisseur privé, des chambres froides ont été également réalisées à Ouled Djellal, Doucen et Sidi Khaled.

La variété Deglet Nour, mielleuse et dorée, qui est la plus répandue dans la wilaya, est exportée vers plusieurs pays dont la Mauritanie et le Mali, a révélé le même responsable.