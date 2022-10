Oum El Bouaghi: 19 personnes détenues pour spéculation alimentaire

Dix-neuf (19) accusés ont été placés en détention préventive et un autre sous contrôle judiciaire dans une affaire de spéculation illicite sur des produits alimentaires de large de consommation, a-t-on indiqué mercredi dans un communiqué du parquet près le tribunal d’Ain M’lila, wilaya d’Oum El Bouaghi.

Le communiqué a précisé qu’en vertu des dispositions du code de procédures pénales, ces accusés ont été poursuivis selon les procédures de comparution immédiate et après examen de l’affaire, un jugement a été rendu portant son report au mercredi 2 novembre 2022 a la demande de la défense avec ordre de placer les 19 accusés en détention préventive et un autre sous contrôle judiciaire.

Le communiqué a rappelé que la loi 21-15 du 28 décembre 2021 relative a la lutte contre la spéculation illicite prévoit de lourdes peines contre les individus impliqués dans ces crimes allant jusqu’a 30 ans de prison et a la prison a perpétuité lorsque le crime est perpétré dans le cadre d’un groupe organisé.

Le président Tebboune préside une réunion spéciale sur la lutte contre la spéculation

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce jour [mardi, ndlr], une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation», lit-on dans le communiqué.

La réunion a porté sur «la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du dysfonctionnement», a ajouté la même source, relevant que «le président de la République a donné, par la suite, des instructions pour lutter et faire face fermement a ces comportements».

«La réunion a vu la présence du Premier ministre et des ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, de l’Industrie, de l’Agriculture, du Commerce et des Transports, ainsi que les responsables de tous les organes de sécurité», conclut le communiqué.

18 personnes incarcérées dans des affaires de spéculation alimentaire illicite

Sur vingt-trois (23) personnes ayant comparu devant le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) pour leur implication dans des affaires liées a la spéculation illicite sur des produits alimentaires de large consommation, dix-huit (18) ont été placées en détention, a indiqué le procureur de la République près ledit tribunal.

Communiqué:

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite sur les denrées alimentaires de large consommation, vingt-trois (23) personnes impliquées dans cinq affaires liées a ce phénomène dans les wilayas de Boumerdès, Tébéssa, Souk Ahras, Djelfa et Ouargla ont été présentées ce lundi 10 octobre 2022 devant la section de lutte antiterroriste du tribunal de Sidi M’hamed.

Ils sont poursuivis pour des chefs d’accusation liés a la spéculation illicite commise par des groupes criminels organisés et de contrebande de nature a porter préjudice a l’économie nationale conformément aux articles 13 et 15 de la loi sur relative a la lutte contre la spéculation illicite et l’article 15 de la loi relative a la lutte contre la contrebande.

La même source a précisé que le juge d’instruction a ordonné, après avoir auditionné les mis en cause, de placer dix-huit (18) d’entre eux en détention, quatre (4) sous contrôle judiciaire tandis qu’un accusé, lui, a été acquitté.

Ministère de la Justice: 103 accusés poursuivies pour spéculation depuis septembre

Le Directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice Boudjemaa Lotfi a révélé que 103 mis en cause poursuivis en justice depuis septembre dernier.

Boudjemaa a fait savoir, lundi, dans une déclaration a Echorouk News que 63 personnes étaient placées sous mandat de dépôt pour spéculation tandis que cinq (5) autres sont placées sous contrôle judiciaire.

Le responsable a précisé que des groupes organisés provoquaient la pénurie de produits alimentaires et portaient atteinte a l’économie nationale et la sécurité alimentaire des Algériens, affirmant l’incrimination de diffusion sur les réseaux sociaux de fausses informations relatives a la spéculation et la pénurie.