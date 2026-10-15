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Pakistan: 28 morts dans l’effondrement du toit d’une école dans le nord-ouest du pays

Echoroukonline
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Pakistan: 28 morts dans l’effondrement du toit d’une école dans le nord-ouest du pays

Au moins 28 personnes ont été tuées jeudi dans l’effondrement du toit d’une école privée dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan.

Les équipes de secours ont extrait 47 enfants des décombres et les ont transportés vers des hôpitaux, a indiqué Rescue 1122 Peshawar.

Parmi les personnes secourues, 28 sont décédées, dont un enseignant, selon un communiqué publié sur Facebook, le réseau social américain.

L’opération de secours était presque achevée, avec 95 % des décombres dégagés, ont indiqué les responsables des secours. Toutefois, les recherches se poursuivaient afin de retrouver d’éventuels enfants encore ensevelis sous les décombres du centre éducatif Al-Khair.

Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Pakistan, principalement en raison du manque de rigueur dans l’application des normes de sécurité et de l’utilisation de matériaux de construction de mauvaise qualité.

En juin, 14 enfants avaient péri dans l’effondrement du toit d’un centre privé de soutien scolaire dans le quartier de Kahna, à Lahore.

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