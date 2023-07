Palestine: l’ONU publie une liste des entreprises opérant illégalement dans les colonies

Le Bureau du Haut-Commissariat a déclaré dans un communiqué que “cela découlait de la décision du Conseil des droits de l’Homme, qui a demandé au Haut-Commissaire de publier une liste des entreprises opérant dans les colonies, car leur travail est illégal”.

Le bureau a ajouté qu'”en 2020, le Haut-Commissariat a publié une liste de 112 entreprises contrevenantes opérant dans les colonies, qui étaient censées être mises à jour chaque année, mais la publication de la mise à jour a été reportée, et avec la publication de la nouvelle liste, 97 entreprises exerçant encore leurs activités dans les colonies ont été incluses”.

Le bureau a précisé que 15 entreprises avaient été retirées de la liste. Pour sa part, le représentant permanent de l’Etat de Palestine à Genève, Ibrahim Khreishi, s’est félicité de la déclaration publiée par le Haut-Commissaire et de sa publication d’une mise à jour de la liste des entreprises. Khreishi a appelé des pays frères et amis à soutenir cette approche, et à arrêter de traiter avec les colonies, car elles sont illégales et exercent dans les territoires palestiniens occupés en violation de la quatrième Convention de Genève.