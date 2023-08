Paris: Un homme interpellé pour une tentative de meurtre dans une gare RER

Le mis en cause, qui avait donné rendez-vous à la victime en gare de Versailles – Chantiers, lui a assené un coup de couteau avant de se refugier dans un train du RER C.

Les policiers, qui étaient à la recherche d’un individu de forte corpulence et armé d’un couteau, sont rapidement tombés sur le mis en cause. L’homme était assis dans la rame d’un RER de la ligne C et attendait le départ du train, une bombe lacrymogène dans la main et un couteau caché sous son siège. Interpellé, il était alors identifié par la victime. Selon une source policière, ce dernier a indiqué aux forces de l’ordre que son agresseur lui avait donné rendez-vous sur le parvis de la gare.

La victime a été prise en charge par les pompiers et évacuée dans un centre hospitalier sans que ses jours ne soient en danger. L’auteur du coup de couteau, un sans domicile fixe déclarant vivre dans l’Essonne, a été placé en garde à vue. On ignore pour l’heure ses motivations, mais il semblerait que les deux individus se connaissaient depuis quelque temps, et étaient originaires de la même région selon une source.