« Pas au niveau »: François Hollande tacle la politique d’Emmanuel Macron

L’ancien président français François Hollande s’est fendu de plusieurs commentaires sur la politique de son successeur a l’Elysée dans un entretien a « L’Express ».

François Hollande juge le projet d’Emmanuel Macron « pas au niveau ». Dans une interview mise en ligne mardi 6 septembre sur le site de L’Express, a l’occasion de la sortie de son livre Bouleversements, l’ancien chef de l’Etat a émis plusieurs critiques sur la politique du président de la République.

Interrogé sur le Conseil national de la refondation (CNR), l’ancien président n’est pas emballé par l’idée : « Pas besoin d’un nouveau « machin », mais je jugerai a l’expérience », assure-t-il. « Je ne suis pas sûr qu’il faille recréer a cette fin une institution. Il y a déja le Conseil économique, social et environnemental », souligne-t-il.

Il se montre également sévère avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’inflation et empêcher une envolée des prix de l’énergie et des carburants. « Subventionner durablement les prix pour éviter l’inflation, comme nous sommes en train de le faire, quitte a creuser chaque fois plus le déficit budgétaire, ça, ce sont des pratiques de pays administré », estime-t-il. Il juge ce dispositif « dangereux et injuste s’il devait se prolonger ». Selon lui, « mieux vaut des aides ciblées et des politiques sélectives au plan environnemental ».

« Le flou n’est pas un projet »

Après les critiques, François Hollande fait des propositions comme celle de relever le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les entreprises qui réalisent des bénéfices importants. « Nous disposons d’ores et déja d’un outil qui s’appelle l’impôt sur les sociétés », rappelle l’ex-chef de l’Etat.

« Pourquoi ne pas relever le taux de cet impôt a partir d’un certain montant de bénéfices, sans entrer dans je ne sais quelle usine a gaz pour savoir ce qui est un superprofit par rapport a un profit normal ? » suggère-t-il en référence au débat sur les gains réalisés notamment par les sociétés pétrolières et énergétiques. « Pourquoi refuser la contribution des plus hauts bénéfices et des patrimoines les plus élevés quand des sacrifices sont demandés a tous ? » s’interroge également François Hollande.