PHOTOS: des touristes étrangers en visite guidée a Alger et Tipasa

Un groupe de quelque 208 touristes étrangers, pour la plupart des Américains, est arrivé ce mercredi matin a Alger dans le cadre d’une visite aux différents sites historiques et archéologiques que recèlent Alger et Tipasa.

Selon le ministère du Tourisme, le navire de croisière “Silver Cloud” était amarré ce mercredi matin au port d’Alger avec a son bord quelque 208 touristes, pour la plupart des Américains, dans le cadre d’une visite aux sites historiques et archéologiques d’ Alger et de Tipasa.

Le voyage a été organisé, précise –t-on de même source, par l’agence de tourisme “Magic Tours” qui a en effet programmé bon nombre de traversées pendant le mois d’octobre au profit des touristes étrangers. Elles s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la destination ‘Algérie’.

PHOTOS: plus de 200 touristes américains débarquent a Oran

Le navire de tourisme “Silver Cloud” avec a son bord 224 touristes américains a été amarré lundi au port d’Oran.

Les touristes US ont eu droit a des sorties guidées dans les sites touristiques, historiques et culturels que recèle la capitale de l’Ouest du pays.

Ils effectuent six haltes, notamment au centre ville d’Oran (du côté de la cité mythique “Sidi El Houari”, place Boudali Hosni), “Place 1er Novembre 1954″, “le Palais du Bey”, “la Mosquée du Pacha”, “Le mont Murdjadjo” et “le fort Santa Cruz”.

A l’occasion, une exposition de produits de l’artisanat traditionnel a été organisée en l’honneur des hôtes d’Oran.

Le 22 de ce mois, un navire de croisière transportant quelque 208 autres touristes américains devrait arriver a Oran dans le cadre de tournées touristiques, selon le directeur du Tourisme de la wilaya .

Deux jours plus tard (24 septembre), c’est au tour de 150 autres touristes US de rallier la wilaya d’Oran et visiter quelques uns des sites dont regorge cette dernière.