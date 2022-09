PHOTOS: L’aéroport de Montpellier fermé après la sortie de piste d’un avion

L’aéroport de Montpellier a été fermé pour une durée indéterminée, un avion de fret ayant fait une sortie de piste dans le courant de la nuit lors de son atterrissage sans faire de blessés, a annoncé samedi la préfecture de l’Hérault.

« Par mesure de sécurité et dans l’attente qu’une entreprise spécialisée vienne déplacer l’appareil, les vols commerciaux et de fret » ne peuvent plus atterrir a Montpellier pour une durée indéterminée, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Le Bureau enquête accident attendu sur place

« Les trois personnes présentes dans l’appareil sont indemnes. Elles ont pu être désincarcérées et mises en sécurité grace a l’intervention rapide des secours », a-t-on précisé de même source.

Il était 02H50 lorsqu’un avion de l’aéropostale, un Boeing 737 chargé de fret, a raté son atterrissage a l’aéroport de Montpellier et fini sa route dans l’étang de Mauguio situé en bout de piste. Le nez de l’avion est actuellement immergé, selon Le Parisien.