POLEMIQUE: Macron demande au président bissau-guinéen d’enlever sa veste!

Une vidéo montrant Emmanuel Macron demander au président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo d’enlever sa veste a suscité une polémique sur les réseaux sociaux.

“Dans la vidéo, l’on voit le président Macron et son homologue bissau-guinéen en train de saluer la foule. Après quelques pas, l’on voit Emmanuel Macron dire quelque chose au nouveau président de la CEDEAO. Et subitement, ce dernier s’est mis a enlever sa cravate et sa veste”.

D’après les commentaires, les internautes auraient déduit que Macron a demandé au président Umaro Sissoco Embalo d’enlever sa veste et d’autres estiment qu’il lui disait qu’il faisait chaud.

Selon les internautes, le président de la Guinée Bissau s’est rabaissé aux yeux de son peuple et du monde entier.