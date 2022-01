Pourquoi David Beckham n’a pas été honorée par la Reine Elizabeth II?

L’ancienne gloire du football anglais David Beckham n’a pas été honoré par la Reine Elizabeth II et du coup il n’obtient pas le titre de chevalier. La raison? Son implication dans un scandale financier.

Pour David Beckham, c’est un nouveau raté. Mais celui-la est encore plus dur a avaler. Ce vendredi 31 janvier, l’ancienne gloire du football anglais aurait bien pu obtenir le titre de chevalier, derrière lequel il court depuis des années. Mais finalement, Elizabeth II l’a exclu de la liste des distinctions honorifiques du nouvel an 2022, selon Closer. Une mauvaise nouvelle pour le mari de Victoria Beckham, qui pensait qu’il ne lui échapperait pas cette année. Il y a quelques jours en effet, les tabloïds britanniques semblaient persuadés que l’ex-sportif de 46 ans allait officiellement être nommé après avoir fait approuver ses finances par le fisc, 10 ans après avoir été mêlé a un stratagème d’évasion fiscale. Des députés et des militants caritatifs avaient salué cette décision, affirmant qu’un titre de chevalier pour l’un des joueurs les plus titrés d’Angleterre était “attendu depuis longtemps”.

C’est finalement sans être fait chevalier que David Beckham a donc célébré le passage a la nouvelle année. La RAISON? Son implication dans un scandale financier. David Bekcham faisait en effet partie des plus de 1.000 personnes qui ont investi dans les programmes de financement d’Ingenious dans l’espoir d’obtenir des allègements fiscaux. Un stratagème condamné par l’organisme qui collecte les taxes outre-Manche et qui a donc coûté cher a David Beckham. Placé sur liste rouge par Her Majesty’s Revenue and Customs, l’ex-footballeur ne pouvait donc plus être fait chevalier. Jusqu’a il y a quelques jours, et son accord avec le fisc britannique donc. Au grand dam de sa famille mais aussi des membres du comité, qui estimaient qu’il méritait ce titre.