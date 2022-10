Poutine: Le monde entre dans sa décennie “la plus dangereuse”

Le monde est confronté a la décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale tandis que les élites occidentales cherchent a empêcher l’effondrement inévitable de la domination internationale des Etats-Unis et de leurs alliés, a déclaré jeudi 27 octobre le président russe Vladimir Poutine.

Selon le président russe, Vladimir Poutine, s’exprimant jeudi 27 octobre à Moscou, le monde est entré dans sa décennie « la plus dangereuse » depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et le conflit en Ukraine est l’illustration de la lutte contre la domination occidentale.

« Nous sommes a un moment historique. Nous sommes sans doute face a la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible » depuis 1945, a déclaré le dirigeant russe, devant le forum de discussion de Valdaï, a Moscou.

« L’Occident, sans unité claire, n’est pas en mesure de diriger le monde, mais il essaye désespérément, et la plupart des peuples du monde ne peuvent l’accepter », a-t-il affirmé, jugeant dès lors la planète en « situation révolutionnaire ». Selon lui, l’assaut contre l’Ukraine s’inscrit dans ce « changement tectonique de tout l’ordre mondial ». « La Russie ne supportera jamais le diktat de l’Occident agressif, néocolonial », a-t-il ajouté.

Peu avant, il avait décrit sa confrontation avec les Occidentaux, notamment dans le contexte de l’offensive contre l’Ukraine, comme un combat pour la survie même de la Russie. « La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit a exister », a-t-il encore affirmé, accusant les Américains et les autres Occidentaux de vouloir « détruire, effacer [la Russie] de la carte » dans un nouveau réquisitoire contre ses rivaux géopolitiques, qui soutiennent et arment l’Ukraine face aux soldats russes.