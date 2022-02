Poutine, Macron et la plus longue table du monde

Emmanuel Macron a discuté avec Vladimir Poutine des tensions en Ukraine pendant 5 heures lundi 7 février. Le chef de l’Etat dit avoir obtenu du président russe “qu’il n’y ait pas d’escalade”. La table des discussions a été très commentée.

C’est l’image de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, lundi 7 février dans la soirée au Kremlin. Les deux chefs d’Etat, qui ont discuté pendant 5 heures de la situation de l’Ukraine, étaient assis a l’opposé d’une immense table en marbre blanc de plus de cinq mètres de long.

L’image a rapidement été détournée sur les réseaux sociaux et commentée par les opposants politiques a Emmanuel Macron. Florian Philippot des Patriotes y a vu une “nouvelle humiliation pour Macron”.

Vladimir Poutine a-t-il voulu utiliser ce symbole pour tenir Emmanuel Macron a distance, l’impressionner voire l’humilier ? La réponse est non.

Les deux hommes étaient installés dans une des salles de réception officielle et habituelle du Kremlin où sont reçus les dirigeants étrangers. Si cette mise en scène n’est pas des plus chaleureuses pour évoquer un rapprochement, elle avait déja été utilisée par la présidence russe lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et le Premier ministre de Hongrie Viktor Orban il y a une semaine.

Ce dernier avait même déclaré en conférence de presse : “J’étais assis a la plus grande table de discussions que j’ai jamais vue”.

Autre explication de la distance entre les deux hommes : le Covid-19. Vladimir Poutine impose des contraintes drastiques a son entourage. Lundi soir, les interprètes de la rencontre Macron-Poutine n’étaient pas a leurs côtés mais en cabine. Et aucun conseiller n’était présent dans la salle de réception. C’était aussi une volonté pour “pouvoir aller au fond des choses”, explique le correspondant de Radio France a Moscou Sylvain Tronchet sur Twitter. Tous les journalistes présents a la conférence de presse ont dû subir quatre tests PCR dont le dernier sur place en arrivant au Kremlin a Moscou.