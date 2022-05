Président Tebboune: Rencontre inclusive avec les partis politiques dans les semaines à venir

« Une rencontre inclusive des partis politiques sera tenue dans les semaines a venir », a annoncé, dimanche soir a Ankara, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté nationale établie en Turquie.

Le Président Tebboune a qualifié de « nécessaire » l’initiative de rassemblement qu’il a lancée pour la création d’un front interne soudé. »

Lors de cette rencontre, le Président Tebboune a écouté les préoccupations et propositions des représentants de la diaspora algérienne en Turquie et répondu a leurs interrogations concernant la situation en Algérie et l’état des relations algéro-turques.

Mettant en avant l’importance des relations entre les deux pays, le Président de la République a affirmé que les relations entre l’Algérie et la Turquie sont »très solides a tous les niveaux, notamment sur les plans économique, politique et historique ».

La rencontre avec les membres de la diaspora, tenue dans une ambiance conviviale, a permis au Chef de l’Etat d’écouter les préoccupations de l’ensemble des intervenants et de répondre a leurs questions qui ont porté notamment sur la situation du transport aérien, le prix des billets, et les conditions d’obtention des documents administratifs auprès des services consulaires algériens.

Le Président Tebboune a affirmé, dans ce cadre, que l’Etat consentait des efforts colossaux et mobilisait tous les moyens matériels pour aider la communauté nationale a l’étranger, notamment durant la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19, rappelant le rapatriement de tous les Algériens bloqués à l’étranger.

Pour ce qui est du transport, le Président de la République a rappelé ses instructions pour l’acquisition de 15 nouveaux avions pour renforcer la flotte d’Air Algérie et permettre l’amélioration des conditions de transport de la diaspora.

Réitérant son soutien aux jeunes et sa disposition a investir davantage dans la formation et l’enseignement, le Président Tebboune a fait remarquer que l’Algérie était parmi les rares pays de la région a assurer les conditions et les moyens nécessaires pour la scolarisation de plus de 14 millions d’élèves et d’étudiants universitaires.

La rencontre a vu la présence de la délégation ministérielle accompagnant le Président Tebboune durant sa visite d’Etat en Turquie, de l’ambassadeur de l’Algérie a Ankara et de nombreux cadres.

Le Président Tebboune a affirmé que sa visite en Turquie était nécessaire, notamment au regard du développement remarquable des relations bilatérales au cours des deux dernières années, mettant en avant la disposition de l’Algérie a « développer les relations avec la République de Turquie, pays frère, à des niveaux supérieurs ».

Le Chef de l’Etat a rappelé, par la même occasion, que la Turquie arrivait en première position en termes d’investissements en Algérie atteignant plus de 4 milliards USD avec un volume des échanges commerciaux oscillant entre 4 et 5 milliards USD par an.

Le Président de la République a relevé, a cet égard, la volonté du Président turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que l’ensemble des responsables turcs a œuvrer de concert avec l’Algérie pour augmenter la valeur des investissements et a accéder au marché africain.

S’agissant de la situation économique de l’Algérie, le Président Tebboune a tenu à rassurer les membres de la communauté nationale établie en Turquie quant a «l’amélioration de la situation financière du pays », ce qui a permis de s’éloigner de l’endettement extérieur auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM).