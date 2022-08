Production du lait infantile: Le ministère de l’Industrie lance des concertations

Le ministère de l’Industrie a annoncé le lancement de consultations avec les secteurs et organismes concernés pour la réalisation d’un projet de production de lait infantile en Algérie, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Lors d’une réunion de concertation qu’il a présidée, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a souligné que le marché national avait besoin d’investir dans ce domaine vital et de remplacer le lait en poudre importé des pays européens par un produit fabriqué localement, considérant que le lait infantile est un produit industriel “stratégique sensible”.

Cette réunion de concertation intervient en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de lancer immédiatement la mise en oeuvre du projet de réalisation d’un complexe spécialisé dans la production du lait infantile, qui avait été présenté en Conseil du gouvernement le 7 juillet dernier, précise-t-on de même source.

Ces consultations seront suivies d’une deuxième étape qui consistera a “impliquer tous les acteurs et opérateurs économiques pour la réalisation d’un complexe intégré a travers un partenariat fort entre les secteurs public et privé, particulièrement avec les importateurs de lait en poudre parmi les grandes marques mondiales activant dans ce domaine stratégique en Algérie, et partant apporter une valeur ajoutée a l’économie nationale, selon la même source.

L’Algérie importe cette substance des pays européens a hauteur de 100 %, conclut le communiqué.