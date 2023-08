Protection civile: 09 morts par noyade en une seule journée

Les noyades sont devenues une source de drames pour de nombreuses familles. En l’espace de 24 heures, la mer a englouti 09 personnes dans les différentes régions du pays, indique la protection civile dans un communiqué publié vendredi soir.

À Mostaganem, trois baigneurs sont décédés par noyade durant la journée de vendredi sur les plages de la wilaya, prises d’assaut par les estivants. Le même nombre de victimes a été enregistré dans la capitale où trois jeunes ont également trouvé la mort, emportés par les vagues. À Skikda, deux ont également trouvé la mort dans les différentes plages de la wilaya.

Dans la wilaya d’Annaba, un corps sans vie a été repêché par les plongeurs de l’unité marine de la Protection.

Depuis l’ouverture de la saison estivale, les services de la Protection civile enregistrent chaque semaine une vingtaine de victimes par noyade, et ce, en dépit des campagnes de prévention et de sensibilisation continues organisées depuis le début de la saison estivale 2023. Les plages interdites à la baignade et les plans d’eau ne cessent de prendre des vies humaines.