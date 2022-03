Rapport de l’UNICEF: mensonges volontaires pour noircir l’image de l’Algérie

Le rapport de la représentation de l’Organisation onusienne en Algérie, UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), intitulé “La transition des 15-24 vers la vie adulte”, est une véritable compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour noircir l’image de l’Algérie.

“Rudement touchés par le chômage et la précarité, les jeunes algériens sont également confrontés a une faible scolarisation et une exclusion économique”, lit-on dans les conclusions de ce rapport dont les rédacteurs ont visiblement fait preuve de cécité et failli a leur mission car, en matière de mensonges, ils ont fait beaucoup mieux que certaines officines.

Il est de notoriété publique que l’UNICEF est chargée par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une mission bien claire, celle de défendre les droits des enfants, d’aider a répondre a leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement.

Cependant, ne soyons pas dupes, cet inadmissible rapport erroné a été commandé par des affabulateurs qui ont été derrière les rapports mensongers de la Banque mondiale et de ses relais.

Visiblement, le premier responsable de cette organisation onusienne en Algérie s’est trouvé d’autres centres d’intérêt comme l’emploi, les maladies ou encore les accidents de la circulation.

La logique veut que l’UNICEF mette en exergue la place importante qu’occupe les enfants dans la politique de l’Etat. Rien que pour cette rentrée scolaire, plus de 12 millions d’enfants ont rejoint le banc des écoles aux frais de l’Etat.

L’Algérie est a la très bonne place dans le classement de l’éducation avec un taux d’analphabétisme de 7% et du bien-être. Tout est fait en Algérie pour l’épanouissement des enfants. Dans toutes les villes et villages d’Algérie, on trouve des aires de jeux qui visiblement ne sont pas dans le champ de vision de cette organisation.

L’Algérie qui est le premier pays hors Europe a instaurer une allocation chômage, le premier dans la sécurité alimentaire en Afrique, est un modèle a suivre, ce que ce rapport a, hélas, occulté, en préférant faire dans les fake-news sur le décrochage scolaire, le chômage des jeunes, l’accès des femmes a l’emploi ou encore les accidents de la route ! Où et pourquoi cette organisation est-elle allée chercher ça? Si ce n’est pour absolument noircir l’image de l’Algérie.

Qui mieux qu’un pur produit du Makhzen pour accomplir cette sale besogne.

Ce énième rapport mensonger sur Algérie, qui porte la signature du représentant de l’UNICEF en Algérie, ce personnage qui émarge au Makhzen marocain, où il a obtenu son doctorat de médecine, ne passera pas.

Cette mystification, imaginée par ce serviteur du Makhzen, est déja dans la poubelle de la compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour essayer de déstabiliser l’Algérie nouvelle.