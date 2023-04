Rayan Cherki est convoité par la “Squadra Azzurra”!

Le joueur franco-algérien et attaquant international espoir des Bleus Rayan Cherki est dans le viseur du sélectionneur italien Roberto Mancini. Il possède des origines italiennes.

Ce jeune joueur, dont la maman originaire d’Algérie souhaiterait le voir sous le maillot des Verts, serait-il chipé par la sélection d’Italie? En effet, l’Algérie compte renforcer son effectif avec des joueurs binationaux, avec l’arrivée notamment des Chaibi, Hadjam, Bouanani, Ait Nouri et Guitoun.

Et si Rayan Cherki portait le maillot bleu de l’Italie? Comme le révèle le quotidien La Repubblica, le sélectionneur de la Nazionale, Roberto Mancini, apprécie le joueur et songe à sa naturalisation, a rapporté Le Figaro. Né et formé à Lyon, Cherki (19 ans) a joué pour l’équipe de France chez les jeunes et était encore avec les Bleuets en mars dernier. Mais il possède la double nationalité algérienne, et a même des origines italiennes.

Cherki aurait un grand-père originaire des Pouilles, région du sud de l’Italie. Cette origine pourrait faciliter une éventuelle naturalisation. Reste à savoir si Cherki serait intéressé. L’Italie a remporté le dernier championnat d’Europe, en 2021, avant d’échouer à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Avec Lyon, Cherki a joué 32 matches pour 4 buts et 5 passes décisives cette saison.

Ainsi, la Fédération italienne est à la recherche de tout joueur ayant des origines italiennes, appelé « oriundo » signifiant « un immigré d’origine italienne et vivant hors d’Italie, ainsi que ses descendants ».

Elle a déjà fait une première prise avec Mateo Retegui. Le joueur argentin du Boca Juniors, prêté au CA Tigre, a joué son premier match sous le maillot italien le 23 mars dernier contre l’Angleterre. Âgé de 23 ans, celui qui ne parle pas un mot d’italien mais qui a la double nationalité grâce à un grand-père d’origine transalpine, n’a pas évité la défaite à son équipe mais a inscrit son tout premier but (1-2). Un exemple qui forcément donne des idées aux dirigeants transalpins et à Roberto Mancini, en particulier.