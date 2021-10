Rebiga: “les dernières déclarations de Macron ne nous nuiront aucunement”

Le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Laid Rebiga a affirmé mercredi soir a Oran que “les dernières déclarations françaises ne nous nuiront aucunement”.

“Nous sommes convaincus que notre histoire nationale est le trésor dont tous les Algériens sont fiers et nous sommes forts grace a notre histoire et notre résistance” face au colonialisme, a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné, lors de l’émission spéciale “L’Algérie est une nation”, diffusée sur les ondes de la radio régionale d’Oran: “la révolution algérienne, dans sa dimension nationale et internationale, est unique dans son genre et nous ne sommes pas étonnés des allégations fallacieuses et des appels au doute et a la falsification de l’histoire nationale”.

“Les propos qui ont circulé récemment ont pour dessein de porter atteinte a notre identité nationale”, a-t-il déploré.

“De telles déclarations doivent être traitées avec sagesse et tact. Je pense qu’elles sont le résultat de bouillonnements au sein de la société française. Nous devons réagir de manière rationnelle”, a encore déclaré le ministre.

“Nous nous concentrons sur l’enseignement de l’histoire de notre pays aux jeunes pour les protéger intellectuellement et préserver notre histoire”, a également répliqué Rebiga.

“La réaction des jeunes vis a vis des déclarations a été très flatteuse et fait montre d’une prise de conscience sans précédent. Cela nous encourage a poursuivre le travail que nous avons entamé, celui de préserver la mémoire nationale”, s’est félicité le ministre.