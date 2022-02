Récupération du navire détourné “Imedghassen”, le principal accusé en détention provisoire

Le Procureur général près la Cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed a annoncé, dimanche, la récupération du navire “Imedghassen”, détourné a l’étranger, alors qu’il faisait l’objet d’une saisie judiciaire dans le cadre d’une enquête dans une affaire de corruption, ainsi que le placement sous mandat de dépôt du principal mis en cause, et sous contrôle judiciaire d’un autre mis en cause.