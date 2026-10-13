Renversement d’un bus à Chlef:15 enfants blessés

Quinze enfants ont été blessés ou se sont retrouvés en état de choc à la suite d’un accident de la circulation survenu ce mardi matin dans la commune de Beni Haoua, dans la wilaya de Chlef, selon un premier bilan communiqué par la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

L’accident s’est produit sur la route de Souamer, dans la commune de Beni Haoua, lorsqu’un bus a dérapé avant de se renverser, dans des circonstances qui n’ont pas encore été précisées.

Selon le communiqué de la DGPC, les éléments de la Protection civile sont intervenus à 7h30 pour porter secours aux victimes de cet accident. Le bilan provisoire fait état de 15 enfants touchés, certains présentant des blessures et d’autres se trouvant en état de choc à la suite du renversement du véhicule.

Les équipes de secours mobilisées sur les lieux ont immédiatement engagé les opérations de prise en charge des victimes. Les enfants reçoivent les premiers soins nécessaires avant leur évacuation vers l’établissement hospitalier local.

La Direction générale de la Protection civile a précisé que les opérations de secours et d’évacuation étaient toujours en cours au moment de la diffusion de son communiqué.