Reprise des vols…7500 billets d’avion vendus

Selon Air Algérie

Le chargé de communication a Air Algérie Amine Andaloussi a indiqué, ce mardi, date de la reprise officielle des vols internationaux, que plus de 7500 billets d’avion étaient déja vendus.

Lors de son passage sur le plateau de Echorouk Morning, Andaloussi a fait savoir que plus de 7500 billets étaient vendus au niveau des agences de la compagnie aérienne nationale, sa plateforme numérique et ses centres de contacts.

Il a ajouté que plus de 6400 places étaient également réservées en provenance de l’étranger depuis l’ouverture des réservations dimanche dernier, précisant que 65% d’entre elles s’étaient faites via la plateforme numérique d’Algérie.

Après une fermeture qui a duré plus de 14 mois, les vols internationaux de la compagnie aérienne Air Algérie, ont officiellement repris ce mardi 1er juin. Un premier avion a décollé, a 9h00, de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger a destination de Paris Orly.

«Dès l’ouverture de la vente des billets, les clients ont pris d’assaut nos agences, qui ont subit une pression sans précédent. Notre système de réservation sur le web était également saturé», a -t-il fait savoir.

Le même responsable a expliqué cette reprise n’est pas totale car les capacités sont limitées par des vols hebdomadaires. Elle est juste partielle pour permettre aux gens de se déplacer afin de satisfaire des besoins de mobilités extrêmes.

Il convient de rappeler que trois vols hebdomadaires de et vers la France seront assurés a partir de ce mardi par la compagnie algérienne, a raison de deux vols de/vers Paris et un vol de/vers Marseille, en plus d’un vol hebdomadaire qui sera assuré de/vers la Turquie (Istanbul), l’Espagne (Barcelone) et la Tunisie (Tunis).