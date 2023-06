Réunion du gouvernement: intégration des marchés informels dans le circuit officiel

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, la réorganisation des marchés de gros et l’intégration des marchés informels dans le circuit officiel, indique un communiqué des services du Premier ministre.

“Les ministres chargés respectivement de l’intérieur, du commerce et de l’agriculture ont présenté une communication conjointe portant sur la réorganisation des marchés de gros et l’intégration des marchés informels dans le circuit officiel”, explique la même source.

L’exposé a permis de “dresser un état précis sur l’important réseau de marchés de gros dont dispose l’Algérie qui s’élève à 64 marchés, auxquels s’ajouteront prochainement six (6) nouveaux marchés actuellement en phase de finalisation”, a fait savoir la source.

La communication a également permis de “cerner les manquements et d’arrêter une feuille de route en vue d’y remédier et d’assurer la réhabilitation et l’exploitation optimale de ces espaces commerciaux, au demeurant, facteur clé de régulation du marché”, souligne le communiqué.