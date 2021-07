Réunion d’urgence du Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus

Le président du Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus, a présidé, mercredi, une réunion d’urgence extraordinaire, regroupant les cadres de l’administration centrale et les directeurs des établissements hospitaliers de la wilaya d’Alger, a l’effet de prendre les mesures nécessaires permettant une prise en charge efficace des personnes atteints du Covid-19, indique un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Lors de cette réunion il a été passé en revue l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, en sus, des orientations fermes axées notamment sur la nécessité de renforcer les moyens logistiques, techniques et humains ont été données, a savoir augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, satisfaire la demande en matière d’oxygène médical et assurer un approvisionnement régulier en médicaments essentiels, et ce pour réagir a toute situation d’urgence, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, le président du Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus a souligné l’importance d’accélérer le rythme de vaccination pour contrer la pandémie du covid-19, a conclu la même source.