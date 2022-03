Risque de flambée de covid: Des milliers de personnes confinées en Chine

Des millions de personnes étaient confinées dimanche a travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en deux ans de cas quotidiens de coronavirus, tandis que l’angoisse de la population face a la persistance de la politique zéro Covid du gouvernement se fait de plus en plus ressentir.

Les autorités de santé chinoises ont recensé, dimanche 13 mars, près de 3 400 nouveaux cas de coronavirus, un nombre record depuis le début de l’épidémie en février 2020, et s’empressaient d’endiguer les foyers épidémiques en confinant les zones touchées.

En raison de ce pic de cas a travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai, confiné les quartiers centraux du centre technologique du sud Shenzhen, ainsi que des villes entières du Nord-Est, tandis que presque 19 provinces luttent contre des foyers locaux dus aux variants Delta et Omicron.

La grande ville de Jilin, dans le Nord-Est, a été partiellement confinée, avec des centaines de quartiers mis sous cloche, a annoncé dimanche un responsable. Yanji, ville de 700 000 habitants a la frontière nord-coréenne, a été entièrement confinée.

Une politique stricte mise a mal

La Chine, où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019, a appliqué une politique de tolérance zéro face a l’épidémie. Elle réagit aux foyers épidémiques par des confinements locaux, un dépistage de masse et le contrôle de sa population par l’intermédiaire d’applications de traçage. Les frontières du pays restent pratiquement fermées.

Mais ce record de cas quotidiens, provoqués par le variant Omicron, met a mal cette approche. “Le mécanisme d’intervention d’urgence dans certaines zones n’est pas assez robuste, la compréhension des caractéristiques du variant Omicron est insuffisante (…) et le jugement a été inexact”, a admis lors d’un point-presse du gouvernement Zhang Yan, responsable de santé de la province de Jilin.