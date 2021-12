Samuel Eto’o élu président de la Fédération camerounaise

C’est un coup de tonnerre dans le ciel camerounais. Samuel Eto’o, 40 ans, a été élu ce samedi président de la Fédération du pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (9 janvier – 6 février 2022) avec 42 voix contre 31 pour son adversaire, Seydou Mbombo Njoya, l’actuel titulaire du poste.

Au bout d’une campagne dure, dans un pays passionné par cette élection qui avait pris fait et cause pour la star des Lions indomptables, Eto’o a sillonné le pays, en mouillant le maillot, a rapporté l’Equipe. Il s’est démené, alors qu’il n’était pas le favori, loin de la, pour trouver sa place dans un monde plus politique que sportif.

Les soutiens de Bell et Song

Si le vote avait été public, il n’y aurait évidemment aucun doute sur sa victoire mais il fallait convaincre 76 délégués. Il a donc su les entraîner dans sa campagne, a su aussi obtenir le soutien de la grande famille des footballeurs, de Bell a Song, ou d’autres candidats comme Emmanuel Maboang Kessac, l’ancien international des années 90 qui s’était désisté pour lui.

L’émotion était a son comble dans la salle, des larmes ont coulé au moment de l’annonce. On sentait une forte tension depuis le début de la matinée, une certaine confusion, les discussions se sont éternisées sur la manière de compter les voix tant on avait peur de vols en tout genre. Tout s’est finalement bien terminé. C’est un défi qui attend l’idole qui a quasiment tout gagné sur un terrain. Voila Eto’o, destin hors norme, a la tête d’une institution décriée depuis des années. Il a promis des changements. En attendant, il sera l’hôte de la CAN 2021 dans ses habits de président. Une nouvelle vie se présente pour celui qui sort de New Bell, l’un des quartiers les plus défavorisés de Douala…

L’Algérie défendra son titre

Les joueurs du sélectionneur algérien Djamel Belmadi iront au Cameroun en conquérants dans l’espoir de conserver leur titre ramené des terres égyptiennes en 2019 en battant en finale le Sénégal (1-0).