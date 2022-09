Séisme de magnitude 6,1 dans la province de Papouasie en Indonésie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé samedi 10 septembre au matin la province indonésienne de Papouasie, suivi d’une autre secousse de magnitude 5,8 quelques minutes plus tard, a indiqué l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Les deux tremblements de terre ont été enregistrés a une profondeur de 15 kilomètres, a environ 272 kilomètres de la ville d’Abepura, a précisé l’USGS. Un troisième séisme de magnitude 5,9 a également frappé la même zone a une profondeur de 32 km.

Aucune victime ni aucun dégât matériel n’étaient signalés dans l’immédiat par les autorités, et aucun avis de tsunami n’a été lancé.

L’Indonésie est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique, ce qui lui vaut d’être la proie de fréquents tremblements de terre.

En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 avait frappé l’île de Sulawesi, y faisant plus de 100 morts et des milliers de sans-abri, transformant les bâtiments en un amas de métal déformé et de morceaux de béton dans la ville côtière de Mamuju.

En 2018, un tremblement de terre de magnitude 7,5 et un tsunami a Palu sur l’île de Sulawesi avaient tué plus de 2.200 personnes. Un millier d’autres avaient été portées disparues.