Sétif: Une mère et ses deux enfants décèdent à la suite d’un incendie

Une mère et ses deux enfants ont perdu la vie, vendredi après-midi, à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans une habitation de la cité Laouazga, dans la commune de Bazer-Sakra, à l’est de Sétif, a indiqué la protection civile.

Le responsable de la cellule de communication de la direction de ce corps constitué, le commandant Ahmed Lamamra, a précisé que les éléments de la protection civile de l’unité d’El Eulma sont “intervenus vendredi après-midi pour secourir et évacuer une mère âgée de 25 ans et ses deux enfants (2 et 4 ans) suite à un incendie”.

Les victimes, “inanimées au moment de l’arrivée des secouristes, ont été transportées en urgence à l’hôpital Sarroub-Khatir d’El Eulma où elles ont malheureusement rendu l’âme”, a ajouté la même source.

Le décès, a encore précisé le commandant Lamamra, est “dû à l’asphyxie des victimes du fait de l’inhalation d’une fumée épaisse et toxique provoquée par un incendie qui s’est déclaré dans un entrepôt relié aux pièces où se trouvaient la femme et ses deux enfants”.

Les éléments de la protection civile ont pu venir à bout de l’incendie et l’ont empêché de se propager “après qu’il ait consumé des couvertures en laine, un canapé et des pneumatiques en caoutchouc”, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par les autorités territorialement compétentes pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.