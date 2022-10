SNTF: le trafic des trains perturbé par une grève inopinée

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé ,mardi matin, une perturbation du trafic des trains en raison d’une grève des conducteurs.

La SNTF a précisé dans un communiqué que les conducteurs de train dans la banlieue d’Alger ont procédé a un arrêt de travail ce mardi matin sans préavis.

Du coup, le trafic des trains de la banlieue (de et vers Alger-Thenia- Zéralda et El Afroun) et les grandes lignes au départ d’Alger va connaître une perturbation ce mardi 4 octobre 2022, a affirmé la même source.