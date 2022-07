Soirée inaugurale du Festival international de Timgad interrompue: les premières sanctions tombent

Le commissaire du Festival international de Timgad, Youcef Boukhentache a été démis de ses fonctions et remplacé par le directeur général de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), Abdallah Bouguendoura, a annoncé samedi a Batna le directeur de l’organisation, de la distribution et de la production culturelle et artistique au ministère de la Culture et des Arts, Samir Thaalabi.

Ce changement intervient suite aux mesures prises par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, après une panne technique qui a entraîné l’arrêt de la soirée inaugurale du festival jeudi dernier, a déclaré le responsable a l’APS en marge de la 42e édition du Festival international de Timgad.

Il a été décidé, entre autres mesures, de prolonger la date du festival jusqu’au 1 août prochain, avec un accès gratuit du public tout au long de cette manifestation, selon la même source.

Les autres membres du Commissariat de cette manifestation ne sont pas concernés par la décision de fin de fonctions, a-t-il fait savoir, précisant que tous les accords signés par l’ex-commissaire “restent en vigueur et seront pris en charge par le nouveau commissaire, conformément aux textes de lois”.

Le responsable a rassuré, au nom du ministère de la Culture et des Arts, les artistes, musiciens, opérateurs, encadreurs, organisateurs ainsi que les membres du commissariat du festival, que le programme établi sera maintenu.

Il a salué, dans ce cadre, le rôle des corps de sécurité et de la Protection civile dans la sécurisation de cette manifestation, ainsi que la couverture assurée par les différents médias de cet événement artistique international.