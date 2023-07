Soudan: Affrontements et évacuations de civils à Khartoum

Les combats ont repris dimanche au Soudan, où armée et Forces de soutien rapide (FSR) se sont affrontées notamment Khartoum, ce qui a conduit à l’évacuation d’un des quartiers de la capitale, ont rapportés des médias.

Suite à des bombardements dans le quartier d’Al-Chajara (sud de Khartoum), des centaines d’habitants des quartiers voisins d’al-Sahafa et de Jabra ont fui leurs maisons, affirme l’un d’eux à des agences de presse.

Les belligérants “nous ont dit que le quartier était une zone d’opération et qu’ils ne voulaient pas de civils”, abonde Nasser Hussein, un autre habitant de Jabra.

De “violents affrontements avec tous types d’armes” ont eu lieu également dans la banlieue nord de Khartoum, selon des témoins.

Au Darfour (ouest), qui avec Khartoum concentre l’essentiel des combats, des milliers de personnes ont été déplacées de Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud et deuxième ville du Soudan, où “des obus tombent sur des maisons de civils”, selon un habitant.

Des affrontements entre l’armée et les FSR ont aussi lieu à Zalingei, capitale du Darfour-Centre, a affirmé une source militaire. Des villes et des villages entiers ont été détruits au Darfour, fief des FSR, déjà meurtri dans les années 2000 par une guerre civile sanglante.

La guerre au Soudan a fait depuis son déclenchement le 15 avril, plus de 3.900 morts et plus de 3,5 millions de déplacés et réfugiés.