Sûreté nationale: Saisie de plus de 79 kg de cocaïne et arrestation de 16 individus

Les services de la Sûreté nationale ont déjoué, cette semaine, une des plus grandes opérations de trafic de drogues dures dans l’histoire de l’Algérie, où ils ont saisi plus de 79 kg de cocaïne et arrêté 16 individus, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

“Après un important travail de renseignement mené pendant plus de trois mois, le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) relevant de la DGSN a déjoué, cette semaine, une des plus grandes opérations de trafic de drogues dures, où ils ont saisi 79 kg et 400 g de cocaïne et arrêté 16 mis en cause, originaires d’Alger et de Blida”, précise la même source.

“Les enquêtes approfondies menées par le SCLTIS, sous le contrôle du parquet compétent, ont permis de démêler l’écheveau de cette affaire impliquant un dangereux réseau criminel transfrontalier, dirigé par un grand baron de la drogue, le dénommé “CH. Chouaïb”, dit “El hadj Zkaboudj”, actuellement en fuite en France, qui envisageait de déplacer cette importante quantité de cocaïne de Tamanrasset vers Alger”, souligne le communiqué.

“Les investigations ont permis d’identifier les membres de ce dangereux réseau criminel, à commencer par le transporteur de la cargaison, âgé d’une soixantaine d’années, une catégorie d’âge choisie par le baron Zkaboudj comme subterfuge pour faire diversion et éloigner les soupçons”, poursuit la même source. “Surveillé 24h/24 par les mêmes services, ce chauffeur soixantenaire a été arrêté le 23 juillet 2023 à Berriane (Ghradaïa) à bord d’un véhicule tout-terrain”, explique le communiqué.

“Une fouille minutieuse a permis de découvrir 65 briques de cocaïne d’un poids total de 73 kg et 720 g, qui étaient soigneusement dissimulées dans une cachette secrète dans la malle du véhicule”, selon la même source.

Approfondissant les investigations et intensifiant les recherches techniques spécialisées, “les enquêteurs de la Sûreté nationale ont arrêté les 15 autres membres du dangereux réseau criminel, l’un après l’autre, entre le 24 et le 29 juillet 2023”. “La mission de ces membres consistait principalement dans la distribution et la trafic de ces poisons”, ajoute le communiqué.

La perquisition des domiciles des suspects a permis de “saisir une autre quantité de cocaïne d’un poids de 5 kg et 680 gr et d’une somme de 2,176 milliards de centimes dans la commune de Bourouba (Alger)”.

Le baron “Hadj Zkaboudj” est “le cerveau-même qui avait tenté d’inonder l’Algérie de 1.200.000 capsules de psychotropes, la veille du mois de Ramadhan dernier”, précise le communiqué, qui rappelle qu'”il fait l’objet de cinq mandats d’arrêt internationaux”.