Système éducatif français, le mauvais élève de l’UE

Selon un rapport de la Direction d'évaluation

Le système éducatif français est le mauvais élève de l’Union européenne (UE), selon le rapport de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) publié le 22 décembre 2022.

Ce document a pour but de « situer la France par rapport à ses voisins européens en matière d’éducation », selon la DEPP. Les conclusions, relayées par Le Monde, sont claires. Le rapport souligne le retard de la France dans de nombreux domaines en matière d’éducation, à commencer par la gestion de ses effectifs d’élèves.

Régulièrement critiquées pour être surchargées, les classes en France « présentent la taille moyenne la plus élevée » dans l’Union européenne (UE), avec 22 élèves par classe pour le niveau élémentaire, contre en moyenne 19,3 élèves par classe dans le reste de l’UE. Le minimum étant observé en Grèce, en Lettonie et en Pologne, avec 17 élèves par classe. Au collège, l’effectif moyen approche 26 élèves (situation similaire à l’Espagne), très au-dessus de la moyenne de tous les pays, située sous la barre des 21.

Selon ce rapport, les résultats sont à mettre en perspective avec les effectifs totaux d’élèves. « Au total, sur l’ensemble des deux niveaux, la France est le pays avec le plus grand nombre d’élèves (7 725 600) », mais aussi l’un des pays de l’UE qui compte le moins d’enseignants par rapport à son nombre d’élèves, sauf au lycée. Pour la maternelle et le primaire, la DEPP souligne notamment un « écart très marqué » avec l’Allemagne, qui a 9,2 élèves par enseignant en maternelle et 14,9 en élémentaire là où la France en a respectivement 23,2 et 18,4.

=