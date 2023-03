Tebboune et Macron lèvent plusieurs ambiguïtés sur cette affaire..

Le président de la République a eu vendredi après-midi un entretien téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron sur nombre de questions d’intérêt commun, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

“Le président de la République a eu vendredi après-midi un entretien téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron sur nombre de questions, notamment la méthode avec laquelle une ressortissante titulaire de la double nationalité algéro-française a été exfiltrée par les services consulaires français en Tunisie, à la date du 06 février 2023”, a-t-on précisé de même source.

“La communication téléphonique a permis de lever plusieurs ambiguïtés concernant cette affaire qui a suscité des dissensions dans les relations bilatérales”, note le communiqué, précisant que les deux présidents ont convenu de “renforcer les moyens de communication entre les administrations des deux pays afin d’éviter que de telles situations ne se répètent”.

A cette occasion, le président de la République “a informé son homologue français du retour prochainement de l’ambassadeur algérien à Paris”.

Les deux présidents ont également abordé “les relations bilatérales et les différents moyens de concrétiser (la Déclaration d’Alger), signée entre les deux pays lors de la visite, en août dernier, du président Macron en Algérie”.

L’entretien téléphonique a, en outre, permis “d’examiner les voies et moyens de renforcer et de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment la visite d’Etat que devra effectuer le président de la République en France, et de passer en revue des questions régionales et internationales d’intérêt commun”, a conclu le communiqué.