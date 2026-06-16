Téhéran :”La fin de la guerre au Liban est une « condition préalable » à la fin de la guerre”

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mardi qu’une fin de la guerre sur tous les fronts, y compris l’arrêt des attaques israéliennes au Liban, est une « condition préalable » à la fin de la guerre entre l’Iran et les États-Unis et Israël, selon l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

Il a affirmé devant des représentants de missions internationales à Téhéran que les fronts du Liban et de l’Iran sont « d’une certaine manière liés et interdépendants », ajoutant que, dès le premier jour, la République islamique d’Iran a considéré la fin de la guerre au Liban comme une condition préalable à la fin de la guerre avec l’Iran.

« Maintenant que nous sommes parvenus à une fin de la guerre, celle-ci prendra également fin au Liban », a-t-il déclaré, qualifiant le cessez-le-feu au Liban de partie « inséparable » de l’accord récemment annoncé avec les États-Unis.

Il a ajouté que la fin de la guerre avait été déclarée lundi matin (heure iranienne) et que le mémorandum d’entente entrerait officiellement en vigueur vendredi.

Selon l’agence semi-officielle Tasnim, les prochaines discussions entre les États-Unis et l’Iran, prévues vendredi en Suisse, seront divisées en deux phases.

La première portera notamment sur le détroit d’Ormuz, les restrictions maritimes et la reconstruction des infrastructures iraniennes après le conflit. La seconde phase sera consacrée aux questions nucléaires et à la levée des sanctions dans le cadre d’un accord final.