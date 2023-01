Tests Covid: la Chine menace la France et d’autres pays de “contre-mesures”

La Chine, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a prévenu qu’il pourrait prendre des « contre-mesures » en représailles aux tests Covid imposés par la France et un certain nombre de pays aux voyageurs chinois.

Plus d’une douzaine de pays – dont la France – ont imposé ces derniers jours des tests Covid aux passagers en provenance de Chine, s’inquiétant du manque de transparence du nombre d’infections et redoutant l’apparition de nouveaux variants. Pékin l’a reconnu: depuis l’abandon le mois dernier des dépistages à grande échelle de la population par des tests PCR, quantifier les contagions sur son territoire est devenu « impossible ». Les données recueillies sont « nettement moindres ». Et pourtant. Le gouvernement chinois a fermement condamné, mardi 3 janvier, cette décision de rendre les tests obligatoires: « Certains pays ont mis en place des restrictions à l’entrée visant uniquement les voyageurs chinois. Cela est dénué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables », a fustigé une porte-parole du ministère des affaires étrangères, Mao Ning.

La Chine pourra « prendre des contre-mesures selon le principe de réciprocité », a-t-elle averti, a rapporté Le Monde citant l’AFP.

Ces déclarations surviennent ainsi près d’un mois après la levée surprise, le 7 décembre, par la Chine de ses restrictions sanitaires. Depuis, hôpitaux et crématoriums sont débordés par l’afflux de patients et victimes du Covid-19.

De plus, la Commission nationale de santé (NHC), qui a valeur de ministère, a cessé de publier les chiffres quotidiens de cas et décès. Ce sera désormais le centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) qui s’en chargera, au rythme d’une fois par mois.

A partir de dimanche, Pékin n’imposera plus de quarantaine aux personnes arrivant de l’étranger, mais continue de demander un test PCR négatif aux voyageurs et ne délivre plus de visas de tourisme depuis bientôt trois ans.

La présentation avant l’embarquement d’un test de dépistage du Covid-19 négatif de moins de quarante-huit heures deviendra obligatoire le 5 janvier pour les voyageurs de plus de 11 ans souhaitant se rendre en France en provenance de Chine, peut-on lire dans un décret paru samedi 31 décembre au Journal officiel français.