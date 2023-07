Tlemcen: Saisie de plus d’un quintal de résine de cannabis et de 44.000 comprimés psychotropes

Les éléments de la sûreté de daira de Maghnia (Tlemcen) ont opéré la saisie de 105 kg de résine de cannabis et de 44.000 comprimés psychotropes, a-t-on appris jeudi dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération menée par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de daira de Maghnia relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, suite au démantèlement d’un réseau international organisé opérant dans le trafic de drogue à partir de la bande frontalière Ouest du pays vers la wilaya de Tipaza, a donné lieu à la saisie de la quantité précitée de résine de cannabis à bord d’un camion et l’arrestation de son propriétaire.

Après élargissement du domaine de compétence et lors de la perquisition dans une ferme du fournisseur principal de ces toxines située au niveau de la bande frontalière Ouest du pays, la quantité précitée de comprimés psychotropes a été découverte de même qu’un montant de 48.000 DA.

Une procédure judiciaire a été engagée contre la personne pour possession, stockage et transport de drogue et psychotropes au sein d’un groupe criminel organisé pour le présenter devant l’instance judiciaire, et une autre à l’encontre des éléments de ce réseau qui sont en état de fuite.