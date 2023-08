TPE: Plus de 1,7 millions d’opérations de paiement électronique

Le nombre d’opérations de paiement électronique (TPE) s’est élevé à plus de 1,7 millions d’opérations, au cours du 1e semestre de l’année en cours, pour une valeur de près de 14 milliards de DA, selon les données publiées par le Groupement d’intérêt économique monétique (GIE Monétique), via son site officiel.

A ce titre, les chiffres du groupement montrent que le nombre global des TPE en exploitation jusqu’au 1e semestre, a atteint 49.916 appareils, contre 46.263 appareils fin 2022.

Le nombre de cartes de paiement électronique en circulation a atteint, selon la même source, plus de 15,3 millions de cartes bancaire et de carte “Edahabia” propre à Algérie Poste (AP).

Quant à l’activité de paiement sur internet, elle a dépassé 5,5 millions d’opérations avec un montant global de plus de 12,3 Mds DA, réparti sur les activités de télécom, transport, assurance, facturier, service administratif, prestataire de service, vente de biens, sport et loisirs.

Le secteur des télécom a été le plus actif dans le paiement sur internet au cours du 1e semestre, avec plus de 4,1 millions d’opérations, contre plus de 464.000 opérations pour le secteur du sport et loisirs, 444.000 opérations pour les opérations de services, près de 150.000 opérations pour le secteur des transports, plus de 281.000 opérations pour les opérations de facturier, plus de 21.000 opérations de vente de services, environ 16.000 opérations pour les compagnies d’assurance, ainsi que 4.522 opérations pour le service administratif.

Le groupement GIE monétique compte quelque 370 web marchands adhérents au système électronique interbancaire, à l’instar de Sonelgaz, d’Algérie Télécom, de l’Algérienne des eaux (ADE), des compagnies de téléphonie mobile, d’Air Algérie et des compagnies d’assurance.

A noter que le nombre total de transactions en ligne a dépassé, depuis le lancement de ce système en 2016 jusqu’en juin 2023, les 27 millions de transactions, soit quelque 49 milliards de Da, selon les données du groupement.

Les paiements mobiles ont dépassé, précise-ton, au cours du premier semestre, 16,6 millions de transactions, soit 11,7 milliards Da, tandis que le nombre de transferts d’argent par téléphone a atteint 6,6 millions opérations, l’équivalent de plus de 85 milliards de Da.

Le nombre total d’opérations de retrait sur les DAB a dépassé, au cours de la même période, les 85,7 millions de transactions, pour une valeur de plus de 1600 milliards Da, alors que le nombre total de distributeurs est passé de 3640 (fin 2022) à 3768 automates.

Créé en juin 2014, le groupement GIE Monétique est composé de 18 banques en plus d’Algérie poste, et auquel la Banque d’Algérie contribue en tant que membre non-adhérent afin de s’assurer de la conformité des systèmes, des outils de paiement et des standards en vigueur.

Le GIE monétique vise à promouvoir la monétique par la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique.