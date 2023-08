Transfert illicite de devises: Saisie de plus de 165.000 euros à Boumerdès

Les services des Douanes ont saisi plus de 165.000 euros sans documents justifiant leur possession légale dans la wilaya de Boumerdès, indique, jeudi, un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD).

“Dans le cadre des efforts constants des services opérationnels des brigades des Douanes, les agents de la brigade mobile régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande relevant des services de la Direction régionale des Douanes d’Alger extérieur ont procédé à la saisie de 165.475 euros sans documents justifiant leur possession légale”, lit-on dans le communiqué de la DGD.

L’opération de saisie a été effectuée au niveau du point de paiement de Larbatache (wilaya de Boumerdès) sur l’autoroute est-ouest, où les agents des Douanes ont intercepté et fouillé un bus de transport de voyageurs, précise la même source.

“Cette opération démontre la vigilance et la mobilisation, de jour comme de nuit, des agents des Douanes algériennes, dans le cadre de l’accomplissement de leur devoir professionnel, notamment en matière de répression des contraventions à la législation et à la réglementation relatives au mouvement des capitaux de et vers l’étranger”, ajoute le communiqué.