Transmission de maladies mortelles via des oiseaux migrateurs

Moscou accuse Washington

Le ministère russe de la Défense a accusé, ce jeudi, les Etats-Unis d’exécuter un projet en Ukraine étudiant la transmission d’agents pathogènes portés par des oiseaux migrateurs entre l’Ukraine et la Russie.

C’est ce qui ressort des déclarations faites ce jeudi par le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov, et rapportées par la chaîne d’information Russia Today.

Konachenkov a déclaré que des documents ont explicité que les Américains prévoyaient de transférer des agents pathogènes, portés par des oiseaux, des chauves-souris et des reptiles, vers l’Ukraine en 2022.

Il a noté que les informations détaillées relatives a l’exécution des Etats-Unis d’un projet, revêtent une importance particulière, de transfert d’agents pathogènes par les oiseaux migrateurs sauvages, depuis l’Ukraine et d’autres pays voisins de la Russie.

Le porte-parole a ajouté : “Dans des laboratoires biologiques établis et financés en Ukraine, comme le montrent les documents, des expériences ont été menées sur des échantillons du coronavirus des chauves-souris”.

Konashenkov a indiqué que la partie américaine, selon ces documents, prévoyait d’étudier les vecteurs de maladies chez les oiseaux, les chauves-souris et les reptiles, et la possibilité d’infection de ces animaux par la peste porcine africaine et l’anthrax.

“Le but de cette recherche biologique, et d’autres recherches financées par le Pentagone en Ukraine, était de créer un mécanisme de transmission clandestine d’agents pathogènes mortels”, a expliqué le porte-parole.

À l’aube du 24 février dernier, la Russie a entamé une guerre en Ukraine, qui a suscité de vives réactions internationales et l’imposition de sanctions économiques et financières “sévères” contre Moscou.