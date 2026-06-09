Trump: ” Un accord possible avec l’Iran d’ici deux ou trois jours”

Les négociations entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent, a déclaré tôt mardi le président américain Donald Trump, quelques heures seulement après que l’Iran et Israël ont convenu de cesser leurs attaques mutuelles, lesquelles menaçaient de faire voler en éclats un cessez-le-feu fragile.

Trump a indiqué que les pourparlers avec Téhéran ne s’étaient pas interrompus malgré l’escalade des violences, laissant entendre qu’un accord mettant potentiellement fin à la guerre pourrait être conclu dans « un ou deux jours », tout en affirmant que les discussions évoluaient favorablement.

« Ils faisaient des allers-retours, et maintenant ils ont tous les deux acceptés, grâce à moi, d’arrêter. Nous sommes dans la phase finale de ce qui sera un très, très bon accord qui n’autorisera en aucune manière des armes nucléaires, etc. », a déclaré le président américain aux journalistes alors qu’il s’apprêtait à regagner la Maison Blanche après avoir assisté à un match de la finale NBA à New York.

« Le détroit (d’Ormuz) rouvrira immédiatement, dès la signature de l’accord, qui pourrait intervenir dans deux ou trois jours », a-t-il ajouté.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l’Iran le 28 février. Un cessez-le-feu fragile conclu en avril a connu sa plus grave épreuve dimanche, lorsqu’Israël a bombardé la capitale libanaise Beyrouth, malgré une autre trêve en vigueur au Liban.

Cette frappe israélienne a poussé l’Iran à lancer des missiles vers le nord d’Israël en représailles, tandis qu’Israël menait plusieurs vagues de frappes aériennes contre l’Iran.

L’armée iranienne a annoncé tôt lundi qu’elle suspendait ses attaques contre Israël, tout en avertissant qu’elle répondrait de manière « écrasante » si les frappes israéliennes contre le Liban se poursuivaient. Des médias israéliens, citant des responsables non identifiés, ont rapporté qu’Israël avait accepté de suspendre ses frappes contre l’Iran, tout en poursuivant ses opérations militaires dans le sud du Liban.