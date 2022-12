Tunisie: une abstention record aux législatives

Seuls 8,8% des électeurs tunisiens se sont rendus aux urnes samedi pour participer aux élections législatives en vue d’élire un nouveau Parlement.

C’est la plus faible participation électorale depuis la Révolution de 2011. Les Tunisiens ont boudé massivement les urnes, samedi 17 décembre, alors qu’ils étaient appelés à renouveler leur Parlement.

Le scrutin se déroule à l’issue de trois semaines d’une campagne terne, avec très peu d’affiches de candidats dans les rues et en l’absence de débats sérieux, au moment où la population paraît surtout préoccupée par le coût de la vie.

A Tunis et en région, le président de l’autorité électorale Isie, Farouk Bouasker, a annoncé un maigre taux de participation de “8,8 % à 18 heures”, un chiffre à compléter avec quelques bureaux fermant un peu plus tard. Des résultats préliminaires de ce premier tour des législatives seront annoncés lundi. La participation finale sera encore plus faible que les 30,5 % de votants au référendum organisé l’été dernier pour réviser la Constitution.

Pourtant, le président était sorti de son palais de Carthage dès l’ouverture des bureaux de vote, à 8 heures, pour voter et lancer un appel à l’électorat. “C’est une opportunité historique de retrouver vos droits légitimes”, “nous avons rompu avec ceux qui ont ruiné le pays”, a-t-il dit.

Un Parlement aux compétences restreintes

Une nouvelle Chambre de 161 députés (au lieu de 217 lors des précédentes mandatures) doit remplacer celle que Kaïs Saïed a gelée le 25 juillet 2021, après des mois de blocages des institutions en place depuis la chute du président Zine El-Abidine Ben Ali, lors de la révolte des “printemps arabes” de 2011. Le Parlement issu des législatives, après un second tour organisé d’ici début mars, sera doté de compétences très restreintes en vertu de la nouvelle Constitution que Kaïs Saïed a fait adopter cet été lors d’un référendum marqué par une abstention massive (près de 70 %).